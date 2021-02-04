9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴费工作

洛报融媒记者8月31日从市医保局获悉，9月1日起，我市2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作启动，参保缴费期为今年9月至12月底，居民待遇享受时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

洛报融媒记者8月31日从市医保局获悉，9月1日起，我市2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作启动，参保缴费期为今年9月至12月底，居民待遇享受时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

市医保局待遇保障科相关负责人介绍，在我市行政区域内，不属于职工基本医疗保险覆盖范围的城乡居民，均可参加城乡居民基本医疗保险。根据全省统一安排部署，2022年度城乡居民医保(含大学生)个人缴费标准为320元/人。

这其中，为进一步提高参保居民的医疗保障水平，参加城乡居民基本医疗保险的居民同时参加大病保险。大病保险资金从城乡居民基本医疗保险基金中划拨，参保居民个人不再缴费。

记者了解到，今年城乡居民基本医疗保险参保缴费方式仍采取集中收缴与零散缴费相结合的方式，整体参保缴费期为今年9月至12月底，但具体启动时间以各县区政府通知为准。

【集中收缴】

农村居民、被征地农民先行以家庭为单位到户籍所在地村或社区进行集中缴费；

全日制在校大中专院校学生由学校负责集体收缴参保费用。

【零散缴费】

城乡居民可通过以下方式自助缴纳参保费用：洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，税务办税服务厅自助终端缴费，网上税务局App、微信关注“河南税务”公众号“微服务—社保费缴纳”、支付宝“豫事办—社保缴费”等方式缴费。

其中，零散缴费的首次参保人员，须携带户口簿或居民身份证(居住证)原件及复印件，到户籍所在地的办事处(乡镇)、社区(村)办理参保登记手续，参保登记后可通过上述渠道缴费，缴费时请先核实参保地信息，再确认缴费。零散缴费的续保人员，如查询不到个人信息或参保地信息有误的，请到户籍所在地或居住地的县(区)医保中心或办事处(乡镇)、社区(村)核实有关信息并在新的参保地重新登记后，按上述方式缴费。（洛报融媒记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 黄丛魁）