受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方

30日，陈先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他住在西工区凌宇犀地小区(二期)，当日上午，受持续降雨影响，小区4号楼附近出现塌方，种植的绿化树木倒进坑里，不清楚塌方的具体原因，想问一下安全隐患何时消除。

30日，陈先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他住在西工区凌宇犀地小区(二期)，当日上午，受持续降雨影响，小区4号楼附近出现塌方，种植的绿化树木倒进坑里，不清楚塌方的具体原因，想问一下安全隐患何时消除。

31日上午，洛报融媒记者来到该小区走访发现，塌方的具体位置位于4号楼南侧，坑深约2米，倒在坑内的树木和泥土已被清理出来，周围用警戒线与围挡拦着，并贴有“此处危险请勿靠近”的提示牌，几名工作人员正在现场勘察。

工作人员说，他们属于小区开发商，坑下是4号楼与5号楼的化粪池，玻璃钢材质，圆柱形。由于连续降雨，造成上面的泥土重量太大，将化粪池压变形，因此出现塌方，经检查塌方不会影响楼体安全。

小区物业相关负责人告诉记者，30日上午，他们接到小区居民反映后，立即安排同事在塌方的附近实施警戒，避免有人靠近，并通知开发商到场检查塌方原因，小区所属的社区、办事处等相关部门也到达现场查看。

塌方位置何时能修复？现场工作人员说，根据初步计划，接下来会在符合施工条件的前提下，绕开化粪池改出一条临时管道，不影响小区居民生活，然后将玻璃钢材质的化粪池挖出来替换成水泥的，尽快完工。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)