孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖15000单

8月31日，在洛阳孟津县平乐镇象庄村洛阳浩恩农业开发有限公司特色梨种植基地里，一箱箱梨堆放整齐，即将通过快递发往全国各地。郭新伟一边安排发货，一边组织村民进行采摘。事又多又急，郭新伟干啥都是一路小跑。

团购1小时共卖出15000单，总重超过10万斤！

8月31日，在洛阳孟津县平乐镇象庄村洛阳浩恩农业开发有限公司特色梨种植基地里，一箱箱梨堆放整齐，即将通过快递发往全国各地。郭新伟一边安排发货，一边组织村民进行采摘。事又多又急，郭新伟干啥都是一路小跑。

梨树上挂满了黄中泛红的果实，乍一看外观像苹果，咬上一口，一股梨香在唇齿间四溢，香甜可口、脆爽多汁。“今年藏巴梨喜获丰收，这不刚通过团购接了个大单。”郭新伟说，十多年努力终见成效，现在累点也开心。

坐在梨树下，郭新伟打开了话匣子。10多年前，郭新伟去西藏游玩时，品尝了当地的野生梨，其独特的香甜味道，让他久久无法忘怀。为了寻找回忆中的味道，2010年他在象庄村创办洛阳浩恩农业开发有限公司，先后流转300亩土地，致力于对西藏野生梨进行改良和本土化培育。

为了取得第一手材料，他无数次奔赴西藏进行调研，并以库尔勒香梨为母本，以雪花梨、新西兰红梨、砀山酥梨、新梨七号等十个品种为父本进行杂交，将产生的芽变进行嫁接，不断进行探索。经过一次次嫁接与试验，终于在2019年研发成功藏巴梨。