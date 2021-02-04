9月1日起，洛阳美术馆恢复开馆

刚刚，洛报融媒记者获悉，在严格落实疫情防控措施的前提下，洛阳美术馆将于9月1日起有序恢复开放。

刚刚，洛报融媒记者获悉，在严格落实疫情防控措施的前提下，洛阳美术馆将于9月1日起有序恢复开放。 河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展 刚刚，洛报融媒记者获悉，在严格落实疫情防控措施的前提下，洛阳美术馆将于9月1日起有序恢复开放。 为给广大观众朋友提供安全、舒适的参观环境，现将相关注意事项公告如下： 开放时间：每周二至周日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30，每周一闭馆。 目前，馆内展出的展览有： 1.河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展 展出展厅：三楼3、4展厅 2.年份记忆百年征程—庆祝中国共产党成立100周年主题海报设计展 展出展厅：二楼精品厅 3.清风傲骨—文柳川中国画梅花荷花专题作品展 展出展厅：一楼西展厅 4.河洛儿女心向党—农民画展览 展出展厅：一楼东展厅 注：团体参观需至少提前1天进行电话预约：0379—63208568 河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展局部 参观须知： 1.观众入馆须出示身份证及健康码，并配合工作人员测量体温。“健康码”非“绿码”人员不得进入；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的观众谢绝入馆参观并配合赴医院发热门诊就诊。 2.请做好个人防护，进馆请戴口罩，自觉与他人保持1.5米以上安全距离，不聚集，排队有序入馆。谢绝未戴口罩者入馆。 3.对入馆观众数量采取限流措施。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施，请观众配合工作人员工作。 (洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图 通讯员 牛珂)