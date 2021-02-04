洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

9月1日起，洛阳美术馆恢复开馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 19:47

河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展

　　刚刚，洛报融媒记者获悉，在严格落实疫情防控措施的前提下，洛阳美术馆将于9月1日起有序恢复开放。

　　为给广大观众朋友提供安全、舒适的参观环境，现将相关注意事项公告如下：

　　开放时间：每周二至周日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30，每周一闭馆。

　　目前，馆内展出的展览有：

　　1.河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展

　　展出展厅：三楼3、4展厅

　　2.年份记忆百年征程—庆祝中国共产党成立100周年主题海报设计展

　　展出展厅：二楼精品厅

　　3.清风傲骨—文柳川中国画梅花荷花专题作品展

　　展出展厅：一楼西展厅

　　4.河洛儿女心向党—农民画展览

　　展出展厅：一楼东展厅

　　注：团体参观需至少提前1天进行电话预约：0379—63208568

河洛儿女心向党—中国画百米长卷专题展局部

　　参观须知：

　　1.观众入馆须出示身份证及健康码，并配合工作人员测量体温。“健康码”非“绿码”人员不得进入；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的观众谢绝入馆参观并配合赴医院发热门诊就诊。

　　2.请做好个人防护，进馆请戴口罩，自觉与他人保持1.5米以上安全距离，不聚集，排队有序入馆。谢绝未戴口罩者入馆。

　　3.对入馆观众数量采取限流措施。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施，请观众配合工作人员工作。

　　(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图 通讯员 牛珂)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌主持召开市委常委会会议
  • 防汛利器“龙吸水”上岗 每小时排水10...
  • 《登场了！洛阳》嘉宾揭晓 汪涵带队...
  • 洛阳高三、初三学生明日开学 将迎来这...
  • 洛阳相关县区吹响防汛“集结号” 全...
  • 奥运冠军鲍珊菊载誉返洛 将参加全运会...
  • 2亿元“及时雨”助企渡难关
  • @洛阳人！想约朋友看电影 再等一两天...
  • “担当作为”不是一句口号
  • 洛阳市处非办提醒：当心以农业投资为...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛浦街道办事处成立防...
    精彩热帖

    抱犊寨风光

    鲸鱼

    初秋观荷

    黑颈天鹅
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605