洛阳部署秋季学校食品安全工作

秋季学期将至，洛阳各级各类学校将逐步有序开学。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，我市下发《关于做好2021年秋季学期学校食品安全工作的通知》(以下简称《通知》)，部署做好疫情防控形势下的学校食品安全工作。

秋季学期将至，洛阳各级各类学校将逐步有序开学。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，我市下发《关于做好2021年秋季学期学校食品安全工作的通知》(以下简称《通知》)，部署做好疫情防控形势下的学校食品安全工作。

开学前后严格执行各项制度措施

督促学校和学生集体用餐配送单位(以下简称“供餐单位”)做好开学前环境卫生和设施设备的全面检查、清洁消杀，对二次供水和井水由专业机构进行水质检测，按要求实施处理。

开学后严格执行从业人员健康管理和培训、原料采购、贮存、加工制作、场所及设施设备清洁消毒、餐饮具清洗消毒、送餐分餐、食品留样、食品安全自查等各项制度措施，运用互联网等信息化手段公开食品安全工作信息，提升“6S”规范化管理水平，确保11月底前实现“互联网+明厨亮灶”建设全覆盖，在线率达100%，减少群体性食源性疾病的发生。

严格做好学校餐饮服务环节疫情防控工作

加强进口冷链食品等重点食品原料管控，充分应用“豫冷链”系统加强对学校和供餐单位进口冷链食品采购、贮存、使用等过程的监管，督促学校食堂和供餐单位落实食品安全和疫情防控主体责任，严格执行进口冷链食品“三专三证四不”要求。

学校食堂和供餐单位认真落实进货查验等制度，全面检查从业人员健康状况并做好健康监测，按要求规范洗手、佩戴口罩、着工作服帽，加工制作食品做到烧熟煮透、生熟分开、荤素分开，加强加工制作和就餐场所清洁消毒和餐用具的清洗消毒，配齐通风、防蝇、防鼠、防虫等设备设施。