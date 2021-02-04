今天夜里洛阳阴天有大雨 部分地区有暴雨

今天下午，洛阳市气象局发布最新天气预报显示，今天夜里，洛阳阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨。明天下午到夜里，本轮降水天气过程逐渐结束。
今天下午，洛阳市气象局发布最新天气预报显示，今天夜里，洛阳阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨。明天下午到夜里，本轮降水天气过程逐渐结束。
今天下午，洛阳市气象局发布最新天气预报显示，今天夜里，洛阳阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨。明天下午到夜里，本轮降水天气过程逐渐结束。
未来一周，受副热带高压边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，洛阳多阴雨天气，具体预报如下：
今天夜里：阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨。
9月1日(周三)：中雨转小雨，局部地区有大到暴雨，下午到夜里降水逐渐结束，气温18℃到21℃。
9月2日(周四)：阴天转多云，部分地区有雾，气温17℃到27℃。
9月3日(周五)：多云到阴天，傍晚到夜里转小到中雨，气温18℃到27℃。
9月4日到5日(周六到周日)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温19℃到23℃。
9月6日(周一)：中雨转多云，气温18℃到23℃。
9月7日(周二)：多云间晴天，气温16℃到24℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
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