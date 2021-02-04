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万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨省“搬家”业务顺利办结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 17:13

　　青岛的企业“搬家”到洛阳，这项企业跨省迁移变更业务在洛龙区顺利完成。30日上午，青岛恒琦利商贸有限公司相关负责人来到洛龙区政务服务中心市场监管局窗口，领取公司迁移变更后新换发的营业执照。“谢谢市场监管部门的帮助，让我们顺利‘搬家’。”对方笑着送上一面锦旗。

　　据悉，这也是洛龙区办理的首个企业审批事项跨省迁移变更业务。

　　青岛恒琦利商贸有限公司注册地在山东青岛，除了实体店铺之外，其名下还在某电商平台开办了一家网店，发展经营情况比较好。“我虽然常年在外地发展，但一直希望能回到家乡。”该公司相关负责人说，自己是洛阳人，因此希望将公司从青岛迁到洛阳。

　　8月初，该负责人来到洛龙区政务服务中心市场监管局窗口，向工作人员咨询跨省迁移变更业务如何办理。考虑到迁出和迁入地的业务系统平台没有统一，跨省迁移变更可能导致企业数据遗失，工作人员建议对方在洛阳重新注册登记一家公司开展经营活动。“按照相关规定，如果我们注销原有公司，重新在洛阳成立新公司的话，那么必须等到新公司成立一年以后，才可以再注册开办网店，之前的网店也不能转让给他人，这样损失就太大了。”该负责人说。

　　得知企业的诉求之后，洛龙区市场监管局查阅了多项政策，决定为企业办理跨省迁移业务。由于此前没有先例，在实际操作中，工作人员遇到了不少新问题，并数次和青岛市登记机关进行沟通，最终将其逐个解决。8月28日，确定跨省迁移变更业务的企业数据信息已经正常后，洛龙区市场监管局为企业办理了“入户”洛阳的注册登记手续。这才有了文章开头的一幕。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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