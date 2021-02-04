宜阳县公共交通开始恢复运营

今日，宜阳县疫情防控指挥部办公室发布恢复公共交通的通告：自8月31日12时起，宜阳县内城乡道路客运班线、公交、出租车恢复；自9月1日8时起，宜阳县发往市区的城际公交恢复。

今日，宜阳县疫情防控指挥部办公室发布恢复公共交通的通告：自8月31日12时起，宜阳县内城乡道路客运班线、公交、出租车恢复；自9月1日8时起，宜阳县发往市区的城际公交恢复。

宜阳发往洛阳市区的城际公交已在汽车站待命

洛报融媒记者从宜阳汽车站获悉，接到县疫情防控指挥部办公室通知后，该站加紧准备恢复事宜。目前，车辆已在站上待命，车站相关部门正加紧办理车辆运营前须具备的保险等手续。

该负责人提醒，广大乘客乘车时须戴口罩、测体温、出示健康码，扫描“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，由司乘人员进行人工登记；体温异常及未规范佩戴口罩的乘客禁止乘车。

宜阳发往洛阳市区的城际公交已在汽车站待命

另外，记者从洛阳其他县区汽车站获悉，目前，车辆已经上站待命，并按规定做好各项防疫工作；车站正在等待当地疫情防控指挥部通知。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 吴毅飞）