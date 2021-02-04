隋唐洛阳城国家遗址公园明起恢复开放！医务工作者免票

今天，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，隋唐洛阳城国家遗址公园将于2021年9月1日(周三)起正式恢复对外开放。开放后，景区对全国医护人员免门票。

今天，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，隋唐洛阳城国家遗址公园将于2021年9月1日(周三)起正式恢复对外开放。开放后，景区对全国医护人员免门票。

开放期间，应天门、明堂、天堂、九洲池均采取“预约、限量、错峰”游览管理制度，请游客朋友们一定要按照疫情防控要求合理安排行程。

需要提醒的是，为保证大家的健康避免人群聚集，应天门3D灯光秀将暂不播放，恢复时间将另行通知。（洛报融媒记者 李冰 文/图）