隋唐洛阳城国家遗址公园明起恢复开放！医务工作者免票

今天，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，隋唐洛阳城国家遗址公园将于2021年9月1日(周三)起正式恢复对外开放。开放后，景区对全国医护人员免门票。
今天，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，隋唐洛阳城国家遗址公园将于2021年9月1日(周三)起正式恢复对外开放。开放后，景区对全国医护人员免门票。
今天，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，隋唐洛阳城国家遗址公园将于2021年9月1日(周三)起正式恢复对外开放。开放后，景区对全国医护人员免门票。
开放期间，应天门、明堂、天堂、九洲池均采取“预约、限量、错峰”游览管理制度，请游客朋友们一定要按照疫情防控要求合理安排行程。
需要提醒的是，为保证大家的健康避免人群聚集，应天门3D灯光秀将暂不播放，恢复时间将另行通知。（洛报融媒记者 李冰 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605