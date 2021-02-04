洛阳关林景区9月2日恢复开放 部分人群免票

刚刚，洛报融媒记者从洛阳关林景区获悉，该景区将于本周四(9月2日)全面恢复对外开放。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳关林景区获悉，该景区将于本周四(9月2日)全面恢复对外开放。

购票：游客可通过“洛阳关林”微信公众号等平台预约购票，或现场购票。

入园游览：入园时请出示洛康码或健康码，绿码方可进入景区。请做好个人防护并配合工作人员进行体温测量，游览时须全程配戴口罩，自觉与他人保持1米以上安全距离。因疫情防控需要，暂不接待来自中、高风险地区的游客；健康码、行程码出现红码、黄码以及体温异常的游客，禁止入园。

优惠政策：9月2日至9月30日，在今年河南暴雨灾害期间驰援河南灾区的全国应急救援组织成员、全国医护人员，凭有效证件可免门票。此外，“五一劳动奖章”获得者和省、市劳动模范，可凭相关证明提前预约免费入园参观。

如果您想了解更多详细信息，可拨打电话(0379)65951746预约。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 寇莹 文/图)