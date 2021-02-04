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＠驾考族！洛阳驾考业务将于9月3日起全面恢复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 11:32

　　8月31日，洛报融媒记者从洛阳市交警支队获悉，交警部门按照相关疫情防控工作要求，于9月3日起全面有序恢复洛阳市机动车驾驶人考试等业务。

　　据了解，各考场9月考试计划已按照市疫情防控指挥部有关通知要求，严格控制在日均数核定最大承载量的75%以下，通过“交管12123”APP“考试信息公布”专栏予以发布。考生可通过“交管12123” APP查阅，根据个人情况自主办理网上预约业务。考生参加考试需遵守以下规定。

　　●考前健康监测

　　考生在考前14日内自行监测体温，提前申领健康码。健康码为绿码、且体温正常的，可进入考场及驾驶人业务受理服务场所。

　　重点人群(行程码显示14日内曾往来中高风险地区)或健康码为非绿码的，需提供48小时核酸检测阴性报告，方可进入考场，不能提供考核酸检测阴性报告或检测报告为阳性的，不得进入考场。

　　●入场防疫检查

　　参加机动车驾驶人考试的考生应严格按照预约场次时间到达考场。为确保考场单场考试时间、空间内人员数量在疫情防控标准内有序操作，请勿提前抵达考场，造成考场外聚集风险。

　　考生进入考场或驾驶人业务受理服务场所时必须佩戴口罩，接受体温检测，并现场核验健康码、行程码。

　　考生应遵守我市疫情防控相关规定，积极配合考场或驾驶人业务受理服务场所做好现场疫情防控工作，出现健康码、行程码异常的考生，应服从考场工作人员应急处置要求，按应急预案流程接受疫情防控部门调查，不得擅自离开管控区域。考场仅限约考成功的考生本人进入，倡导尽量减少人员陪同，避免发生人员聚集。

　　●场内纪律要求

　　候考期间，考生须全程佩戴口罩，与他人保持一米以上距离，隔座就坐，不聚集，不随意走动，凭叫号顺序在考场工作人员引导下有序进入考试区域。

　　参加各科目驾驶人考试的考生因采集等需要面部识别的业务需要，短时无法佩戴口罩的，应于考试结束后，立即佩戴口罩，严格遵守疫情防控措施。

　　考试完毕后，考生要迅速离开考场，不在考场外逗留聚集，为自己和他人带来不必要的疫情防控风险。

　　此外，洛报融媒记者从市交警支队获悉，自即日起，洛阳市全面恢复驾驶证记9至11分和校车驾驶员、外地驾驶证转入学习、记满12分以上现场教育、注销最高准驾车型、满分教育现场学习、各科目驾驶人考试预约、取消考试预约(含电话取消)、满分教育考试、实习期满换证考试、驾驶证制证发放等线下现场开展的业务。

　　以上业务采取“警民通”APP线上预约优先办理与现场叫号机按序受理相结合的办法受理，请需要办理相关业务的群众，根据自身情况，严格遵守疫情防控要求有序办理。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：席倩倩]
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