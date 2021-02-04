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洛阳高三、初三学生明日开学 将迎来这些新变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.31 08:37

　　昨日，市教育局发布开学通知，经省教育系统疫情防控工作专班办公室批准，我市中小学、幼儿园将于9月1日起分期分批、错峰开学。新学期开学后，一系列教育新政也将逐步推广落实，涉及教育“双减”、均衡编班、考试评价……一起来看看！

　　开学时间：

　　高三、初三首批开学，幼儿园、中职学校等最后开学

　　市教育局相关负责人介绍，按教育部秋季学期学生返校开学“疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；各项防控措施落实不到位的，不能返校；应急预案和演练措施落实不到位的，不能返校”三条底线标准，结合我市疫情防控总体形势，经省教育系统疫情防控工作专班办公室批准，自明日起，我市中小学将分期分批、错峰开学。

　　【第一批次】

　　9月1日：高三、初三开学

　　【第二批次】

　　9月5日：高一、高二、初一、初二开学

　　【第三批次】

　　9月10日：小学开学

　　【第四批次】

　　9月15日：幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校开学

　　9月15日之前，驻洛高校暂不开学，具体开学时间根据“一校一案”申报，经市教育系统疫情防控专班同意后，报省教育系统疫情防控专班办公室批准后执行。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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