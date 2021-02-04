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防汛利器“龙吸水”上岗 每小时排水1000立方米
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.31 08:23
防汛利器“龙吸水”正在排水

　　自28日起，我市迎来新一轮强降水天气过程，气象部门发布的雨情报告显示，28日8时到昨日17时，市区累计降水量已达145.5毫米。记者实地采访市区防汛应对情况。

　　防汛利器“龙吸水”助力城市排涝

　　强降水导致伊滨区开元大道玉溪东街段路面积水严重。昨日上午，记者来到现场看到，一台大型排涝设备正在紧张排水。随着发电机的嗡鸣声，路面积水被快速吸进一张“大嘴”中，然后通过一条大口径排水管进入伊南排涝干渠。

　　这台排水设备就是被称为防汛利器的“龙吸水”，与普通排水设备相比，它的工作范围和排水量更大，适用于城市道路、公路隧道、无电源地区的应急抢险作业，能在较短时间内排清特殊区域的积水。

　　市城市管理局有关负责人介绍，为增强城市水灾害防御能力，今年汛期，该局采购了一批大功率移动发电车、大流量“龙吸水”排水车、一体式离心水泵等防汛设备。现场作业的这台“龙吸水”排水量为每小时1000立方米，最大扬程22米，最大排水距离2000米。29日下午，伊滨区开元大道玉溪街段路面积水最深处超过30厘米，为保障道路正常通行，该局抽调“龙吸水”首次作业，仅用半个小时就把路面积水抽排干净。目前，该局还购置了一台排水量为每小时3000立方米的“龙吸水”，厂家正在加紧生产，到货后将进一步增强城市区的应急排涝能力。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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