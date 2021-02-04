坚持防汛工作金标准 有效应对本轮强降雨

30日晚，市防汛抗旱指挥部召开防汛视频调度会议，分析当前雨情汛情，对防汛工作进行再动员再部署。 30日晚，市防汛抗旱指挥部召开防汛视频调度会议，分析当前雨情汛情，对防汛工作进行再动员再部署。 市委常委、秘书长王军参加会议，逐一听取各县区雨情汛情、地质灾害、物资储备、群众转移等情况汇报，要求以预则立的底线思维、金标准的目标要求，扎实有效应对本轮强降雨天气过程。 王军强调，要充分估计此轮强降雨的严重性，坚决防止麻痹思想、松懈情绪、侥幸心理，进一步做好防大汛抗大灾的工作准备，宁可备而不用，不可用时无备。要坚持防汛工作金标准，果断采取措施，对险工险段、易发生地质灾害部位周边进行警戒、断行，确保安全。要加强巡河值守，既要做到险情早发现、早报告、早处置，又要利用多种形式教育引导群众远离危险水域，杜绝围水观水、戏水垂钓等现象，避免发生人员溺亡事故。各级领导干部要躬身入局、亲力亲为、下沉一线，把转移安置群众作为头等大事，严格落实“五包一”责任，对可能受到雨情汛情危害的群众做到应转尽转、不落一人，全力守护好人民群众生命财产安全。(记者 李三旺)