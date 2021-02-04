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“担当作为”不是一句口号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.31 08:24

　　“十多年前，有个职工来我这里办退休手续，他老家在汝阳县的山区，对外联系全靠一部手机……”日前，在市人力资源和社会保障局开展的“事不避难勇于担当立足本职干事创业”学习大讨论活动现场，该局党员代表姚远讲了一个故事。

　　故事的主人公叫张奇山，刚退休那几年，他经常给姚远打电话问什么时候涨养老金、涨多少钱、需不需要资格认证。联系多了，渐渐熟络。后来，每年上调养老金或该养老资格认证时，姚远就会主动打去电话详细告知，一直坚持到现在。

　　“有次他从汝阳坐大巴来看我，还带来自己做的麻花。”姚远说，那一刻，她觉得自己的主动服务得到了群众的认可，感觉很幸福。

　　“人社系统的宗旨就是服务，我们不仅要保持为民服务的初心，还要保持干事创业的劲头，进一步解放思想，强化担当。”听完党员代表们的发言，市人力资源和社会保障局负责人说，“成绩应该肯定，差距也要看到，目前而言，我们的思想还不够解放、体制机制还不够顺畅、工作质量还不够高、担当作为还不够主动……”

　　水不激不跃，人不激不奋。全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议的召开，为全市党员干部注入一针“强心剂”。该负责人表示，全市人社系统既要从以案促改中吸取教训，更要通过学习贯彻会议精神和相关文件，认识到党员干部的责任和使命，把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围结合起来，主动担当作为。

　　“担当作为”不是一句口号，要真行动、见实招。

　　由农民工办牵头，聚焦返乡创业、技能培训、社会保险，拿出人社部门支持乡村振兴的具体方案；由就业办牵头，进一步推动“万人助万企”活动深入开展；由事业单位人事管理科牵头，该放权的放权、该优化的优化，全面落实事业单位用人自主权，给事业单位提供更优质的服务；实行“一线工作法”，把“情况在一线了解、问题在一线解决、矛盾在一线处理、工作在一线推进”落到实处；强化“马上办”意识，能当即办的当即就办，能当天办的绝不推到明天……

　　学习讨论会成了工作部署会。在场的党员干部纷纷表示，要以更加强烈的担当、更加有力的措施、更加务实的作风，把工作做实做细做到位，为“建强副中心、形成增长极”贡献人社力量。（首席记者 牛鹏远 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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