马明盼：甜蜜事业惠乡亲（河洛青年说）

洛阳正着力建设青年友好型城市，今天，我们推出《河洛青年说》栏目，以文、图、视频的形式展现这些年轻人奋发向上的青春力量，传达青年人追梦过程中的真实心声，愿这些故事能带给大家更多温暖和希望。

编者按

奋斗自强，天宽地广。他们是乘风而起的河洛青年，他们是勇挑重担的时代后浪。当他们每个人都怀揣一颗奋斗的心、一股不服输的劲、一个要实现的梦想，跨过高山大海，踏过满地荆棘，昂首阔步走向人生高处的时候，他们也在河洛大地上留下了许多精彩的故事。洛阳正着力建设青年友好型城市，今天，我们推出《河洛青年说》栏目，以文、图、视频的形式展现这些年轻人奋发向上的青春力量，传达青年人追梦过程中的真实心声，愿这些故事能带给大家更多温暖和希望。