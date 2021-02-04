洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显在新冠肺炎疫情防控专题推进会议上强调：常态化守好守牢外防输入内防反弹底线 做到防疫不松劲防汛不懈怠发展不停步
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.31 08:21

　　昨日上午，收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第六次专题会议后，受市委书记江凌委托，市委副书记、代市长徐衣显立即召开专题推进会议，贯彻省委会议精神，强调解封不是解防、放开不是放松，要慎终如始、统筹抓好疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，做到疫情防控不松劲、防汛救灾不懈怠、发展脚步不停歇。

　　徐衣显强调，一是必须坚持常态化疫情防控不放松，完善快速反应等指挥体系，落实“日报告、零报告”等工作制度，做到常态高效、抓早灭小。二是必须持续织密织牢疫情防控网络，坚持“外防输入，内防反弹”，扎牢“四个口袋”，做到不漏一人、不误一时。三是必须严控人员聚集性活动，落实各方责任，做细应急预案，做好健康监测。四是必须加强重点场所防控，建立风险排查机制，落实“四早”要求，实行闭环管理。五是必须坚决守住院感防控底线，坚持预防为先，做好环境消杀、采样检测、隔离收治、陪护管理等工作。六是必须加快疫苗接种，适龄人员“应接尽接”，重点人员“应接必接”，筑牢免疫屏障。七是必须做足做细应急处置准备，加强硬件储备，强化队伍建设，提高核酸检测应对能力。八是必须筑牢校园疫情防控防线，严格落实“九个到位”，确保平安开学、开学平安。九是必须全方位宣传引导，回应社会关切，加强舆论引导，形成抗疫合力。十是必须统筹抓好疫情防控和经济社会发展，目标不变、任务不减、标准不降，贯彻“13710”工作制度，用穿透式工作方式抓好工作落实。

　　徐衣显还对防汛工作进行再安排再部署，强调一要坚持下沉一线、守住底线，加强值班值守、一线分包、一线处置，落实落细防汛金标准。二要严防山洪、泥石流、山体滑坡等地质灾害，确保有充分时间提前做好群众紧急转移避险。三要严防新增危房和受损房屋倒塌，做到危房不住人、住人无危房，“一户一策”消除隐患。四要抓好河道、尾矿库、淤地坝安全防范，强化实时监测，落实“五个到位”。五要严防城市内涝，低洼地带和易积水路段确保专人值守，地铁出入口落实“五道防线”。六要严防农田大面积内涝，确保秋粮稳收。七要做细做早防汛物料、人员队伍等应急救援准备。

　　王飞、李保国、王军、李保兴、贺敏参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陆浑水库今日13时开始泄洪
  • 洛阳全力抢通修复水毁农村公路【组图】
  • 洛阳“两抗一止咳”药物今起实名登记...
  • 嵩县启动防汛Ⅱ级响应 全县停产停工停课
  • 9月1日起，吉利黄河大桥老桥限制货车通行
  • 江凌主持召开市委常委会会议
  • 提醒！前坪水库8月30日24时开始泄洪
  • 洛阳持续降雨 您若出行请尽量避开这些...
  • 洛阳相关县区吹响防汛“集结号” 全...
  • 8月30日起，洛阳市图书馆、城市书房恢...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳体育经营活动场所...
    洛浦街道办事处成立防...
    洛龙区：推出“云端阅...
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    精彩热帖

    抱犊寨风光

    鲸鱼

    初秋观荷

    黑颈天鹅
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605