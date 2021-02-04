徐衣显在新冠肺炎疫情防控专题推进会议上强调：常态化守好守牢外防输入内防反弹底线 做到防疫不松劲防汛不懈怠发展不停步

昨日上午，收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第六次专题会议后，受市委书记江凌委托，市委副书记、代市长徐衣显立即召开专题推进会议，贯彻省委会议精神，强调解封不是解防、放开不是放松，要慎终如始、统筹抓好疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，做到疫情防控不松劲、防汛救灾不懈怠、发展脚步不停歇。

昨日上午，收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第六次专题会议后，受市委书记江凌委托，市委副书记、代市长徐衣显立即召开专题推进会议，贯彻省委会议精神，强调解封不是解防、放开不是放松，要慎终如始、统筹抓好疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，做到疫情防控不松劲、防汛救灾不懈怠、发展脚步不停歇。

徐衣显强调，一是必须坚持常态化疫情防控不放松，完善快速反应等指挥体系，落实“日报告、零报告”等工作制度，做到常态高效、抓早灭小。二是必须持续织密织牢疫情防控网络，坚持“外防输入，内防反弹”，扎牢“四个口袋”，做到不漏一人、不误一时。三是必须严控人员聚集性活动，落实各方责任，做细应急预案，做好健康监测。四是必须加强重点场所防控，建立风险排查机制，落实“四早”要求，实行闭环管理。五是必须坚决守住院感防控底线，坚持预防为先，做好环境消杀、采样检测、隔离收治、陪护管理等工作。六是必须加快疫苗接种，适龄人员“应接尽接”，重点人员“应接必接”，筑牢免疫屏障。七是必须做足做细应急处置准备，加强硬件储备，强化队伍建设，提高核酸检测应对能力。八是必须筑牢校园疫情防控防线，严格落实“九个到位”，确保平安开学、开学平安。九是必须全方位宣传引导，回应社会关切，加强舆论引导，形成抗疫合力。十是必须统筹抓好疫情防控和经济社会发展，目标不变、任务不减、标准不降，贯彻“13710”工作制度，用穿透式工作方式抓好工作落实。

徐衣显还对防汛工作进行再安排再部署，强调一要坚持下沉一线、守住底线，加强值班值守、一线分包、一线处置，落实落细防汛金标准。二要严防山洪、泥石流、山体滑坡等地质灾害，确保有充分时间提前做好群众紧急转移避险。三要严防新增危房和受损房屋倒塌，做到危房不住人、住人无危房，“一户一策”消除隐患。四要抓好河道、尾矿库、淤地坝安全防范，强化实时监测，落实“五个到位”。五要严防城市内涝，低洼地带和易积水路段确保专人值守，地铁出入口落实“五道防线”。六要严防农田大面积内涝，确保秋粮稳收。七要做细做早防汛物料、人员队伍等应急救援准备。

王飞、李保国、王军、李保兴、贺敏参加会议。(记者 李三旺)