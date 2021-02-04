今日洛阳小雨转中雨 气温18℃到22℃

洛阳今日小雨转中雨，部分地区有大到暴雨，东北风3级左右，气温18℃到22℃。

从28日开始下雨算起，这场雨已经持续了多天，看天气预报，雨还要持续下。

市气象局昨日发布的雨情报告显示：28日到30日，洛阳出现区域性暴雨天气，部分地区出现大暴雨。28日8时至30日17时，洛阳各国家观测站降水量(毫米)为：栾川169.6、伊川154.4、主城区145.5、汝阳142、嵩县140.5、偃师139.2、宜阳126.9、孟津125.7、新安108.1、洛宁87.3。同时段乡镇观测站中，栾川县老君山站以325.8毫米的降水量夺冠。

昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布地质灾害预警，30日20时至31日20时，栾川县大部、嵩县局部为地质灾害红色预警地区，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性很大；洛宁县、宜阳县、伊川县、孟津区和偃师区的大部、新安县南部、汝阳县局部为地质灾害橙色预警地区，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。按照要求，上述地区的自然资源主管部门要立即组织受地质灾害安全隐患威胁的群众撤离避险。

根据最新的气象资料分析，本周受副热带高压边缘西南暖湿气流、切变线和地面冷空气的共同影响，洛阳仍将维持阴雨天气，今天夜里到明天白天为主要降水时段，需要防范持续降水可能引发的各类次生灾害。来看看我市具体天气预报。

今天：小雨转中雨，部分地区有大到暴雨，东北风3级左右，气温18℃到22℃。

明天：中到大雨转阴天，局部地区暴雨，东北风3级左右，气温18℃到22℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)