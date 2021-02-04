奥运冠军鲍珊菊载誉返洛 将参加全运会场地自行车赛【视频】

30日晚，东京奥运会冠军鲍珊菊载誉回到洛阳。经过短暂休整后，9月上旬，她将在家乡父老面前亮相全运会场地自行车赛场。

30日晚，东京奥运会冠军鲍珊菊载誉回到洛阳。经过短暂休整后，9月上旬，她将在家乡父老面前亮相全运会场地自行车赛场。

鲍珊菊

当晚临近9时，在高速公路出站口，迎着蒙蒙细雨，面对前来迎接的家乡亲人、授业恩师，鲍珊菊激动和与大家握手拥抱。她一身运动装，留着齐耳短发，显得英姿飒爽，虽然经过长途颠簸，依然神采飞扬。

“快一年没回洛阳了，特想吃家乡饭！”听闻酒店为她准备了独具特色的洛阳烩面，鲍珊菊有些喜出望外。

拍照留念

回到下榻的酒店，面对前来迎接的人群，鲍珊菊显得有些激动，对于大家的合影请求，她有求必应。