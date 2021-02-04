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@洛阳人！想约朋友看电影 再等一两天就可以了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.30 20:17

　　30日，我市有序恢复部分场所经营活动，不少市民笑言“美好生活又恢复了”。相关场所恢复情况如何？记者到多个城区走访发现，根据疫情防控要求，目前，相关行业正在逐步有序恢复。

　　30日，记者在老城区演唱汇主题KTV看到，该店已恢复营业。前台工作人员介绍，来唱歌的顾客须戴口罩、接受测体温及查验健康码，在KTV大厅仍须戴好口罩，进入包厢后可摘掉。相关团购平台显示，我市多家KTV已经陆续恢复营业。

　　我们走访中发现，我市影院行业尚未开放，在相关影院的App中也未查到相关购票信息。万达影城(洛阳万达IMAX店)工作人员介绍，目前他们正在准备恢复经营工作，根据相关通知，他们将于9月1日接受主管单位的疫情防控检查评估，待检查合格后可有序恢复经营活动。就此情况，记者从其他多家电影院得到证实，市民想看电影还须再等一两天。

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[ 责任编辑：崔利利]
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