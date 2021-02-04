窑洞坍塌羊群被困 救援人员成功将其救出

受持续降雨影响，30日，偃师区山化镇寺沟村部分窑洞发生坍塌，十几只羊被困，所幸无人员受伤。救援人员接到求助，将被困羊只救出来。

受持续降雨影响，30日，偃师区山化镇寺沟村部分窑洞发生坍塌，十几只羊被困，所幸无人员受伤。救援人员接到求助，将被困羊只救出来。

“我家的窑洞下雨发生坍塌，羊被困在里面了。”30日中午，市神鹰救援队偃师大队队长马纪伟接到寺沟村村民郭先生的求助电话。他与队员携带救援装备到达现场时，眼前一片狼藉，依靠土坡而建的窑洞坍塌，砖块、瓦片散落一地。

郭先生说，他们家有两间窑洞，建了有六七十年，3代人先后在里面居住。目前，一间窑洞是郭先生的父亲在住，另一间用来当羊圈。当日上午，窑洞发生坍塌，老人及时逃了出来，有十几只羊被困。

“窑洞口基本上被土封住。”马纪伟说，他们先到坡上观察情况，看是否有二次坍塌的隐患，然后使用铁锹等工具挖开一道口子，被困羊只受到惊吓不敢出来。无奈，一名队员小心翼翼地钻入窑洞，将羊只驱赶出来，其他队员则在外边警戒，十几只羊被成功救出。

随后，马纪伟等人又来到另外两名受灾村民家中查看情况，其中一家村民的窑洞坍塌，另一家房屋后面的土坡滑落至房顶上，所幸受灾村民及时转移至安全地带，无人员被困。

马纪伟说，连续降雨，对于土质松软的土坡来说极易发生坍塌，提醒大家注意观察，一旦发现有土块脱落或山上出现裂缝，应提前转移，避免发生意外。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)