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“快递派费上涨”话题登热搜 洛阳消费者暂不受影响【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.30 19:21
 

　　近日，中通快递率先宣布“快递派费上涨”，不久后，圆通、申通、百世、韵达、极兔陆续发布派费上涨消息。仅一天时间，6家快递公司宣布自9月1日起，全网末端派费每票上涨0.1元，即快递小哥每派一个件将多收入0.1元。

　　随着该消息的网络热度不断增加，越来越多的网友及本地市民提出疑问，快递资费是否也将水涨船高？就此，洛报融媒记者进行了采访。

　　消息

　　多家快递公司末端派费将上涨

　　据洛报融媒记者了解，中通快递是首家宣布“全网末端派费每票上涨0.1元”的企业，随后“三通一达”，以及百世、极兔陆续跟进派费上涨。各公司均提到，上调派费是响应七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，落实国家邮政局关于做好快递员权益保障工作的具体部署。

　　洛阳快递业内人士孟先生告诉洛报融媒记者，近几年，快递行业高速发展，市场“价格战”加剧，一些快递企业为节约成本，普遍选择压缩快递员末端派费等方式，这也直接影响了快递员的收入，造成行业人员流动性大、末端网点不稳定等，“除落实国家相关政策外，派费上涨也是稳定市场、促进行业可持续发展的需要”。

　　截至洛报融媒记者30日18时发稿前，“快递派费上涨”相关话题已登上微博热搜，话题阅读量达1.5亿次。

　　落地

　　洛阳部分快递小哥将增收

　　30岁的张宏是中通快递的一名快递员，他给洛报融媒记者算了一笔账：若该政策能够有效落实，那么按照他一个月派1万票快件来计算，每票上涨0.1元即意味着在保证工作量无增加的情况下，他每月的纯收入将增加1000元。

　　和张宏一样，申通快递的快递员王明军也看到了这则新闻。对于是否将增加收入，王明军显得较为理性，他认为本地许多快递公司为加盟形式，执行起来有难度，且就算能够执行，“总公司下的通知，执行到中小城市也需要很长时间”。

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[ 责任编辑：崔利利]
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