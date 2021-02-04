为帮助乡亲们排积水 他蹲在泡沫箱里“保温”

30日，在洛龙区李楼镇太辉村，一男子蹲在泡沫箱里，周边全是积水，他这是在干啥？原来，村里道路积水严重，市神鹰救援队的队员帮忙排水，长时间泡在水里受不了，便想出这么一招。

30日，在洛龙区李楼镇太辉村，一男子蹲在泡沫箱里，周边全是积水，他这是在干啥？原来，村里道路积水严重，市神鹰救援队的队员帮忙排水，长时间泡在水里受不了，便想出这么一招。

“蹲在水里的是我们的队员程杰。”市神鹰救援队老城大队队长许跃刚说，当日中午，他接到太辉村负责人的求助电话称，村里一条道路积水严重，给群众出行带来困难，便带着程杰、房亚楠等7名队员赶到现场。

队员们在现场看到，积水路段有四五百米，水深没过脚踝。许跃刚从太辉村负责人处得知，这段路是村里的主干道，本来地势就底，加上附近没有下水道，一旦下大雨容易造成积水，给群众出行带来不便，尤其骑着电动车涉水，有一定安全隐患。他与队员了解完情况，利用抽水泵和水带，将积水排到附近的水渠里。为避免吸水口被水中异物堵塞，必须有人看守，程杰便自告奋勇蹲在吸水口处，长时间泡在水里比较凉，于是找来一个泡沫箱蹲在里面。

说起此事，程杰说，泡沫箱的“保温”效果还不错，能帮群众解决实际困难，很有成就感。

经过3个小时的排水，道路积水基本被抽干净。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)