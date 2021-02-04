9月1日起，吉利黄河大桥老桥限制货车通行

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，自9月1日起，208国道二淅线洛阳黄河公路大桥限制货车通行。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，自9月1日起，208国道二淅线洛阳黄河公路大桥限制货车通行。

日前，根据交通运输部《公路桥梁限载标志设置要求》《公路桥涵养护规范》等，洛阳相关部门通过技术状况评定，将208国道二淅线洛阳黄河公路大桥定为三类桥梁，这意味着该桥不再适合货车通行。

该桥限制货车通行范围，不限制小型车辆；限制通行时间为今年9月1日至2023年12月31日

相关部门公布了绕行路线：

1.自北向南行驶车辆

行驶至208国道二淅线和310省道长邵线交叉口后，左转沿310省道长邵线向西行驶至310省道长邵线与240省道济邓线交叉口，左转向南绕行至240省道济邓线与华阳大道交叉口，左转绕行华阳大道、317省道永孟线，右转至208国道二淅线与317省道永孟线交叉口(雷河丁字路口)。

2.自南向北行驶车辆

行驶至208国道二淅线和317省道永孟线交叉口(雷河丁字路口)，左转向西绕行317省道永孟线、华阳大道至240省道济邓线交叉口，右转向北绕行240省道济邓线至310省道长邵线交叉口，右转向东绕行310省道长邵线，至208国道二淅线和310省道长邵线交叉口，左转向北。

延伸阅读

208国道二淅线洛阳黄河公路大桥即很多人口中的“吉利黄河大桥老桥”。该桥于1976年11月27日全部竣工，全长3428.934米，宽11米。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 吴伟）