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洛阳持续降雨 您若出行请尽量避开这些路段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.30 18:04

　　近日，洛阳市连续降雨，根据市交警部门排查，截至8月30日15时，以下路段受降雨影响通行。未来几天仍将有降雨，市民出行，请尽量避开这些路段。

　　●市区这些路段通行受降雨影响较大

　　洛宜快速通道辅路下穿火炬大桥、滨河北路下穿火炬大道隧道；

　　开元大道与长夏门街交叉口南的东侧辅道，翠云东路与长夏门街交叉口西100米段；

　　南山大道跨永泰街处西边的南侧辅道护坡有局部塌方；

　　诸葛镇刘西线上徐马村与潘沟村中间区域道路；

　　偃师区槐新涵洞、山化涵洞。

　　此外，洛阳市区这些道路虽然有积水，但不影响通行：科技大道洛阳职业技术学院东路段，中州路塔西段、平等街涵洞、中州路与万隆路交叉口附近路段，滨河北路与芳泽路交叉口、滨河北路与芙蓉路交叉口、洛宜铁路涵洞，洛宜路与丝路大道交叉口东南角、苏秦街人行道，滨河南路与文仲大道交叉口，开元壹号售楼部门口辅道，开元大道新伊大桥南桥桥面。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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