洛阳高校毕业生看过来！“就业创业大礼包”来啦

近日，多名读者拨打跑腿记者电话，咨询高校毕业生就业创业有哪些补贴。

近日，多名读者拨打跑腿记者电话，咨询高校毕业生就业创业有哪些补贴。今天上午，记者采访了市人力资源社会保障局党组成员、市人力资源和公共就业服务中心主任张育红，她根据市政府第91次常务会议审议的《洛阳市促进2021年高校毕业生更加充分更高质量就业工作方案》，对相关补贴进行介绍。

洛报融媒记者为此整理了一份“就业创业大礼包”，送给我市高校毕业生。

礼品一：职业培训补贴

申请条件：毕业学年(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)及离校未就业的高校毕业生，完成就业技能培训或创业培训，并取得培训合格证、职业技能等级证书或专项能力证书，可享受职业培训补贴。

补贴标准：取得就业技能培训合格证和职业资格证，按相应技能等级予以补贴：五级/初级800元/人，四级/中级1200元/人，三级/高级1600元/人，二级/技师3000元/人，一级/高级技师4000元/人；仅取得就业技能培训合格证，每人补贴700元。

取得创业培训合格证，补贴标准按培训项目确定为：创业意识培训200元/人、创业实训300元/人、创办(改善)企业培训1000元/人、网络(电商)创业培训1500元/人(含网络教学平台服务费)。

受理单位：各级人力资源社会保障部门。

礼品二：职业技能鉴定补贴

申请条件：毕业学年及登记失业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)，通过初次职业技能鉴定并取得职业资格证(不含培训合格证)，可申请职业技能鉴定补贴。

补贴标准：按职业技能鉴定收费标准确定。

受理单位：各级人力资源社会保障部门。

礼品三：灵活就业社会保险补贴

申请条件：离校两年内未就业的高校毕业生，实现灵活就业并缴纳社会保险费，可申请灵活就业社会保险补贴。

补贴标准：本人月实际缴纳社会保险费的2/3，补贴期限最长不超过3年。

受理单位：常住地或户籍地县区人力资源社会保障部门。

礼品四：求职创业补贴

申请条件：毕业学年有就业创业意愿，并积极求职创业。低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和残疾、获得国家助学贷款、特困人员中的毕业学年毕业生，以及毕业年度内按规定进行实名制登记的离校未就业应届高校毕业生，可以申请一次性求职创业补贴。如果同时符合以上两种条件，只能申请其中一种。

补贴标准：毕业学年困难高校毕业生每人2000元；毕业年度离校未就业实名登记应届高校毕业生每人300元。

受理单位：毕业学年高校困难毕业生求职创业补贴，向学校所在地人力资源社会保障部门提出申请；离校未就业应届高校毕业生求职创业补贴，向实名制登记所在地人力资源社会保障部门提出申请。

礼品五：一次性开业补贴

申请条件：大中专学生(含普通高校、职业院校、技工院校毕业生及在校生，毕业5年内留学回国人员)首次创办企业或从事个体经营，自工商登记注册之日起，正常经营1年以上，可申请一次性开业补贴。

补贴标准：5000元。

受理单位：工商登记注册在县区的，向当地人力资源社会保障部门提出申请；工商登记注册在市级以上创业孵化示范基地的，向市人力资源社会保障部门提出申请。

礼品六：运营费补贴

申请条件：大中专学生(含普通高校、职业院校、技工院校毕业生及在校生，毕业5年内留学回国人员)创办的实体，在经人社部门认定的创业孵化基地内发生物管、卫生、房租、水电等费用，可申请运营费补贴。

补贴标准：3年内给予不超过当月实际费用50%的运营补贴，年补贴最高限额1万元。

受理单位：各级人力资源社会保障部门。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 李帆)