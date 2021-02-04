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洛阳市技术转移示范机构开始申报 新认定的可获5万元奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.30 16:57

　　8月30日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起我市启动第五批洛阳市技术转移示范机构申报工作，申报截止日期为9月15日。

　　技术转移示范机构主要为实现和加速技术转移提供技术经纪、技术集成与经营、技术投融资等服务，在促进科技成果转移转化过程中发挥示范引领作用。

　　奖励政策

　　根据相关政策，对新认定的市级示范机构，我市将一次性给予5万元奖励，对促成高校、科研院所、企业等单位的技术成果和专利技术在洛转移转化的技术转移示范机构，还将按照实际技术交易额的一定比例给予奖励。同时，我市对业绩突出的示范机构择优推荐申报省级技术转移示范机构。

　　申报条件

　　符合国家产业政策，发展方向明确，具有独特的商业模式、特色经营项目和核心竞争力；

　　有两年以上从事技术转移业务的经历，有可靠的技术转移项目来源，积累了一定数量的技术转移项目，并具有进行技术转移的成功经验；

　　有高效、专业的管理团队，管理人员中具有大专以上学历的占60%以上，科技人员比例不得低于本机构从业人员总数的50%；

　　上年度在我市实现技术转移5项以上或上年度促成技术合同成交额不低于100万元等。

　　咨询电话

　　申报材料需于9月15日前报送至洛阳市技术市场服务中心，咨询电话63935441。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：席倩倩]
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