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看洛阳抗战旧址，每一个故事都值得我们铭记！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 10:52

　　今天，9月3日，是中国人民抗日战争胜利纪念日，也是世界反法西斯战争胜利纪念日，是每一位中国人都必须铭记的日子。1945年9月2日，日本代表登上美军“密苏里号”军舰，签署了无条件投降书，14年浴血奋战，3500多万同胞伤亡，终于迎来全民族抗战的胜利！

　　洛阳，作为一个在抗战中具有重要战略地位的城市，有着光荣的革命历史。在这里，有许多抗战旧址，每一个旧址的背后都有着感人的抗战故事，每一个故事都值得我们铭记。

　　在今天这个特别的日子里，让我们怀着对祖国、对家乡——洛阳的热爱之情，一起来“参观”洛阳的部分抗战旧址吧。

　　八路军驻洛办事处纪念馆

　　八路军驻洛办事处纪念馆（下称洛八办）位于老城区南关贴廓巷，洛八办的诞生与抗日战争有着密切联系。

　　当时，洛阳是豫西地区的政治、军事、交通中心，是陇海线上的军事重镇、西北地区的门户，战略地位十分重要。1938年春，华北沦陷后，日军又相继占领了豫北和晋南。面对危急形势，中共中央决定在洛阳建立八路军办事处。

　　洛八办诞生于国家危难之时，自建立之日起，便承担着重要的使命：一是武装斗争的准备工作，二是交通护送工作，三是开展统战和情报工作，而这些工作均需要冒着很大的风险。

　　以交通护送工作为例，洛八办建立后就成为联系延安与华北、华中根据地的交通枢纽，是我方过往人员的落脚点和物资的中转站。短短的三年多时间，经洛八办转送的我党、我军人员约70批1400余人，为根据地筹集、运送了大量的军需物资。

　　1942年1月底，洛八办决定撤离。在工作人员匆匆撤离时，一些不便携带的物品被藏进了洛八办南院的一口水井里。1971年夏，市民在这口井的井底意外发现许多抗战时期的文物。后经文物部门发掘，共清理出抗战文物120余件，其中，“八路军驻洛办事处”等10枚徽章被定为国家一级文物。

　　洛八办在抗战时期起到至关重要的作用。2019年9月，中宣部新命名39个全国爱国主义教育示范基地，洛八办成功入选，成为我市首个国家级爱国主义教育示范基地。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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