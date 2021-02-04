8月31日起，洛阳周王城天子驾六博物馆恢复开放

刚刚，洛报融媒记者从洛阳周王城天子驾六博物馆获悉，该博物馆将于8月31日起恢复开放。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳周王城天子驾六博物馆获悉，该博物馆将于8月31日起恢复开放。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳周王城天子驾六博物馆获悉，该博物馆将于8月31日起恢复开放。 开放时间：每天8：30—18：30，18时停止入馆。 预约方式：实行网络实名预约参观，每天限额500人。观众可提前扫下方二维码预约或购票，分时段预约参观。无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人可现场出示身份证登记后入馆参观。 参观方式：观众可凭预约码、健康码、行程码、身份证入馆参观，参观时须全程佩戴口罩并保持1.5米以上距离。来自中高风险地区、体温高于37.3°C、咳嗽、气促者，谢绝参观。 限流措施：馆内暂不提供人工讲解服务，观众可租赁智能导览设备体验讲解服务。建议观众参观时长控制在1小时内，避免出现人员聚集。 如果您想了解更多信息，可拨打电话(0379)63912399咨询。(洛报融媒记者智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 李晶晶 文/图)