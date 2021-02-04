洛阳市公共体育场馆即日起恢复开放

30日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市体育中心、西工体育场等公共体育场馆恢复开放。

30日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市体育中心、西工体育场等公共体育场馆恢复开放。 30日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，即日起，洛阳市体育中心、西工体育场等公共体育场馆恢复开放。 洛阳市体育局有关负责人介绍，恢复开放的场馆包括洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、市体育中心体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园等场地。 此外，按照洛阳市体育局此前下发的通知，全市游泳馆等体育经营活动场所也于8月30日恢复开放。通知要求，全市各类体育经营场所应严格落实预约登记、佩戴口罩、测量体温、限制人流量、核验行程码、做好环境消杀等措施，确保将各项防控措施落到实处。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 沈鸿灿）