扩散！洛阳市中小学开学时间确定

按照教育部秋季学期学生返校开学“疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；各项防控措施落实不到位的，不能返校；应急预案和演练措施落实不到位的，不能返校”三条底线标准，严格落实省委省政府“高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不开学”决策部署，结合洛阳市疫情防控总体形势，经省教育系统疫情防控工作专班办公室批准，我市中小学(幼儿园)拟于9月1日起，分期分批开学。

按照教育部秋季学期学生返校开学“疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；各项防控措施落实不到位的，不能返校；应急预案和演练措施落实不到位的，不能返校”三条底线标准，严格落实省委省政府“高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不开学”决策部署，结合洛阳市疫情防控总体形势，经省教育系统疫情防控工作专班办公室批准，我市中小学(幼儿园)拟于9月1日起，分期分批开学。 按照教育部秋季学期学生返校开学“疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；各项防控措施落实不到位的，不能返校；应急预案和演练措施落实不到位的，不能返校”三条底线标准，严格落实省委省政府“高校、中高风险地区中小学暂定9月15日之前不开学”决策部署，结合洛阳市疫情防控总体形势，经省教育系统疫情防控工作专班办公室批准，我市中小学(幼儿园)拟于9月1日起，分期分批开学，具体安排如下： 1.第一批次：9月1日高三、初三开学。 2.第二批次：9月5日高一高二、初一初二开学。 3.第三批次：9月10日小学开学。 4.第四批次：9月15日幼儿园、中等职业学校和特殊教育学校开学。 高等学校9月15日之前暂不开学，具体开学时间“一校一案”经洛阳市教育系统疫情防控专班同意后，报省教育系统疫情防控专班批准后执行。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）