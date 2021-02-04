预警升级！洛阳市气象台刚刚发布暴雨黄色预警

洛阳市气象台8月30日8时30分发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内我市新安、伊川、宜阳、主城区、孟津区、偃师区、汝阳、嵩县降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。

洛阳市气象台8月30日8时30分发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内我市新安、伊川、宜阳、主城区、孟津区、偃师区、汝阳、嵩县降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 洛阳市气象台8月30日8时30分发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内我市新安、伊川、宜阳、主城区、孟津区、偃师区、汝阳、嵩县降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。