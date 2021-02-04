洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汝阳有玉“开”梅花

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.30 08:40

　　上周，洛龙区的小秦和朋友们去汝阳县采风，走到上店镇西局村迈不开腿了，买了一大堆“石头”。

　　这可不是普通的石头，而是梅花玉：质地细腻，坚韧致密，堪比翡翠；五色斑斓，玛瑙红、孔雀蓝、柠檬黄、芭蕉绿、竹叶青、雪花白……犹如打翻了仙女的调色盘；最绝的是石头上的花纹浑然天成，形态酷似梅花朵朵开。

梅花玉茶杯

　　叫它梅花玉，实在是生动贴切。

　　西局村有梅花玉矿，村路两边随处可见梅花玉店。老李梅花玉店的店主老李，是中国观赏石协会会员。他直夸小秦有眼光，会挑宝贝。

　　据说，梅花玉是我国特有玉种，属于杏仁状安山岩，是火山喷发后岩浆冷凝形成的玉石，非常罕见，只有汝阳一带出产。

　　汝阳地处豫西伏牛山区，历史悠久，建有恐龙化石群国家地质公园。地壳运动，火山喷发，恐龙灭绝。火山岩浆在冷凝过程中，形成了气孔，这些气孔被不同颜色的矿物质填充，显现出斑斓色彩，从而形成了美丽的梅花玉。

　　古人称梅花玉为汝玉。清《直隶汝州全志》中提到“汝州三宝”——汝瓷、汝玉、汝帖，汝玉便是指梅花玉。

　　早在商周时期，河洛先民已经发现并开采汝玉。汉光武帝刘秀定都洛阳，奉汝玉为国宝。考古学家在商周遗址、汉墓中发现了许多梅花玉珍品。

　　北魏时期，梅花玉被视为宝玉。郦道元在《水经注》中提到，有一种结构致密的玉石，“散见梅花，曰宝玉”。

　　曾被帝王奉为国宝的宝玉，如今被洛阳匠人巧妙开发，以全新形象走入了万千家庭。茶具、酒具、手镯、摆件、健身球……各种梅花玉产品畅销海内外，被誉为“中华瑰宝”。

　　近水楼台先得月。外地售价好几千元的梅花玉茶台，在汝阳花一千元就能到手。如此看来，小秦还真是淘到了宝。(记者 张丽娜 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日12时起，郑州中高风险地区清零！...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
  • 双向六车道！310国道偃师段伊、洛河特...
  • 洛阳市灾后重建工作有序推进
  • 明天起，栾川多个景区恢复开放，“最...
  • 出门带好伞！洛阳今天阴天有中雨 明天...
  • 洛阳20个公交爱心驿站面向社会免费提...
  • 江凌以普通党员身份参加所在党支部党...
  • 洛阳已有99.3万名60岁及以上老人接种...
  • 即日起，洛阳符合条件的贫困大学新生...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    雨后美容师

    鲸鱼

    黄色美人蕉

    黑颈天鹅
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605