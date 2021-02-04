上周，洛龙区的小秦和朋友们去汝阳县采风，走到上店镇西局村迈不开腿了，买了一大堆“石头”。

上周，洛龙区的小秦和朋友们去汝阳县采风，走到上店镇西局村迈不开腿了，买了一大堆“石头”。

这可不是普通的石头，而是梅花玉：质地细腻，坚韧致密，堪比翡翠；五色斑斓，玛瑙红、孔雀蓝、柠檬黄、芭蕉绿、竹叶青、雪花白……犹如打翻了仙女的调色盘；最绝的是石头上的花纹浑然天成，形态酷似梅花朵朵开。

梅花玉茶杯

叫它梅花玉，实在是生动贴切。

西局村有梅花玉矿，村路两边随处可见梅花玉店。老李梅花玉店的店主老李，是中国观赏石协会会员。他直夸小秦有眼光，会挑宝贝。

据说，梅花玉是我国特有玉种，属于杏仁状安山岩，是火山喷发后岩浆冷凝形成的玉石，非常罕见，只有汝阳一带出产。

汝阳地处豫西伏牛山区，历史悠久，建有恐龙化石群国家地质公园。地壳运动，火山喷发，恐龙灭绝。火山岩浆在冷凝过程中，形成了气孔，这些气孔被不同颜色的矿物质填充，显现出斑斓色彩，从而形成了美丽的梅花玉。

古人称梅花玉为汝玉。清《直隶汝州全志》中提到“汝州三宝”——汝瓷、汝玉、汝帖，汝玉便是指梅花玉。

早在商周时期，河洛先民已经发现并开采汝玉。汉光武帝刘秀定都洛阳，奉汝玉为国宝。考古学家在商周遗址、汉墓中发现了许多梅花玉珍品。

北魏时期，梅花玉被视为宝玉。郦道元在《水经注》中提到，有一种结构致密的玉石，“散见梅花，曰宝玉”。

曾被帝王奉为国宝的宝玉，如今被洛阳匠人巧妙开发，以全新形象走入了万千家庭。茶具、酒具、手镯、摆件、健身球……各种梅花玉产品畅销海内外，被誉为“中华瑰宝”。

近水楼台先得月。外地售价好几千元的梅花玉茶台，在汝阳花一千元就能到手。如此看来，小秦还真是淘到了宝。(记者 张丽娜 文/图)