记者跑腿：驾驶证期满换证业务可线上办理 体检也可去指定医院

家住老城区的市民陈女士说，近期，由于疫情防控，一些车驾管业务办理点一天只叫七八十个号，排队的人比较多，尤其是需要体检的驾驶证期满换证业务，她去了三四次都办不成，想问一下还有没有其他途径。

读者提问

家住老城区的市民陈女士说，近期，由于疫情防控，一些车驾管业务办理点一天只叫七八十个号，排队的人比较多，尤其是需要体检的驾驶证期满换证业务，她去了三四次都办不成，想问一下还有没有其他途径。对此，记者从市交警支队网办中心了解到，驾驶证期满换证业务可线上办理，体检也可去指定医院。

跑腿经历

带着网友的问题，记者采访了市交警支队网办中心民警。

该民警介绍，驾驶证期满换证业务除了去车管中队办理，还可以线上办理。市民体检结束后，可以在“交管12123”App上在线提交体检报告，申请换证，新的驾驶证会以邮寄的形式寄给申请人。

“体检地点除了各车管中队，还有两家指定医院，分别是市中医院和河科大二附院。”该民警说，除了期满换证业务，还有50多项业务已经实现线上办理，市民可通过“交管12123”App，在“业务中心”中查看。

此外，省公安交警总队前段时间推出的汛期便民利民举措规定，7月20日至8月20日，驾驶证期满换证到期，超过有效期1年至3年的，延期至10月底。(记者 刘嘉仪 实习生 吉喆)