伊川姐妹俩返乡创业种植精品葡萄 带动村民致富

近日，在伊川县酒后镇路庙村的路氏精品农业园里，秋日的阳光透过大棚，倾洒在大片的葡萄藤蔓上，藤下一串串葡萄如宝石般，沉甸甸地坠着。

近日，在伊川县酒后镇路庙村的路氏精品农业园里，秋日的阳光透过大棚，倾洒在大片的葡萄藤蔓上，藤下一串串葡萄如宝石般，沉甸甸地坠着。

“这是一款无核葡萄新品种，名叫浪漫红颜。你看，这款葡萄还是心形的。”葡萄藤下，路素琴、路琴琴姐妹俩，一个留着干练的短发，一个扎着马尾，笑靥如花。

路素琴、路琴琴是亲姐妹，儿时在路庙村长大，后随父母到洛阳市区生活。姐姐路素琴在市区从事家电代理工作，妹妹在郑州做教育培训工作。

两人衣食无忧，为何2017年要返乡创业？选择的背后，是扯不断的乡愁。“我们对家乡有很深的感情，总希望能为家乡做点实事。”路素琴说。

在路庙村，姐妹俩知名度颇高，群众评价：“这俩闺女有想法，干啥都和别人不一样。”

为选定合适的返乡创业项目，姐妹俩多次外出考察，决定从事高端精品农业，并与中国农业科学院郑州果树研究所合作，从选址、规划、选种到种植，全程由对方进行技术指导。

高端精品葡萄是姐妹俩选定的第一个产业。很快，村民们就发现姐妹俩种葡萄和别人不一样：葡萄地里遍地都是杂草，她俩不打除草剂；明明长得好好的葡萄，硬是剪下来不少；别人都想让葡萄早点上市，她俩非要比别人晚点、再晚点……

等到了收获季，姐妹俩种的葡萄个头大、粒粒饱满、芬芳香甜，同一品种葡萄，每公斤售价比别家贵七八元。村民们这才看明白，纷纷竖起大拇指：用除草机除草，既减少除草剂的农药残留，还能当绿肥；适当疏果，葡萄成果更加均匀好看，色泽更好；在10月中旬别家葡萄下市之后再上市，用一招“促晚”技术，提高了葡萄的售价和利润。

面对村民的称赞，姐妹俩很谦虚：“这些都要靠专家的精心指导。只有靠科技，才能真正做好高端精品农业。”

这些年，姐妹俩还不断探索“混搭”模式，发展高效农业。葡萄和羊肚菌套种、葡萄和草莓套种，用一亩地种出两亩地的收益。“草莓冬天要升温，葡萄冬天要休眠，种在一起互相影响。”路素琴介绍，在技术专家的指导下，葡萄和草莓可互不影响，一亩地多收益三四万元。

今年是姐妹俩返乡创业的第五年。她俩一手创建的路氏精品农业园占地230亩，种植有葡萄、草莓、西瓜、羊肚菌等，最贵时每公斤葡萄能卖到200元，专供北上广等大城市。用工高峰时，可为50多名村民提供就业岗位。“离家近、工资高，现在每个月工资4000元。”村民路平均说，自己很满意这份工作。

八九月份正是葡萄成熟的季节，也是园里最忙碌的时刻。姐妹俩在葡萄藤下播种梦想，品尝着丰收的喜悦。“未来，我们还计划发展生态观光旅游、园艺等产业，吸引更多村民、人才加入进来，真正打造富民产业，带动一方村民致富。”路素琴说。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君）