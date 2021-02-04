关于开展优化营商环境专项人民建议征集活动的公告

为深入落实“万人助万企”活动部署，更大力度推进改革创新，切实提升服务企业水平，维护市场主体合法权益，激发市场活力，打造一流营商环境，推动我市经济社会高质量发展，市信访局和市发展和改革委员会联合公开向社会征集高质量、有价值、可操作的意见和建议，欢迎广大人民群众和社会各界积极踊跃参与，建言献策，献智出力，共同为我市“建强副中心、形成增长极”贡献智慧和力量。

为深入落实“万人助万企”活动部署，更大力度推进改革创新，切实提升服务企业水平，维护市场主体合法权益，激发市场活力，打造一流营商环境，推动我市经济社会高质量发展，市信访局和市发展和改革委员会联合公开向社会征集高质量、有价值、可操作的意见和建议，欢迎广大人民群众和社会各界积极踊跃参与，建言献策，献智出力，共同为我市“建强副中心、形成增长极”贡献智慧和力量。

一、征集时间

自公布之日起至2021年11月15日。

二、具体要求

(一)建议应当符合现行法律法规及相关政策规定，符合我市经济社会发展实际，主题突出、观点鲜明、一事一议，问题阐述准确，原因分析透彻。建议内容要具有针对性、合理性和可行性。超出市级权限的事项以及求决、申诉、揭发控告等事项，不属于此次人民建议征集范围。

(二)建议要体现全局性、普惠性，尽可能反映群众和市场主体最关心的热点、难点、堵点问题，充分体现广大群众的意愿和需求，可以是简明扼要的短文，也可以是材料详实、说理透彻、论证充分的文稿(1500字以内)。采用电子邮箱方式投稿的，请选用word文档。

(三)提交建议时要注明真实姓名和联系电话，便于沟通和反馈。匿名或无联系电话的建议不纳入评选。

三、评选奖励

对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，转送有关部门研究办理。对能破解全市企业面临的突出问题和瓶颈制约，优化我市营商环境，推动经济社会发展提质增效，尤其是被采纳实现成果转化的意见建议，将对相关单位和建议人给予表彰奖励。

四、征集方式

建议人可通过书信、电子邮件、网站等任一方式提出建议。

通信地址：洛阳市洛龙区政和路7号(市征集办)，邮编：471023。

电子邮箱：lysjyzjb@126.com。

市信访局门户网站：http：//www.lyxf.gov.cn。

洛阳市信访局

洛阳市发展和改革委员会

2021年8月24日