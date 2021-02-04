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洛阳81路公交车车长李若芳：把乘客当亲人 暖心服务赢赞誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.30 08:36

　　近日，记者在洛阳市公交集团二分公司见到81路公交车车长李若芳时，她正在打扫车辆卫生。

　　李若芳25岁参加工作，从家里到公司，从始发站到终点站，构成了她11年公交生涯的全部。春夏秋冬、风霜雨雪，每天在城市还未苏醒时，她早已驾车穿梭在城市的道路上。“如果上早班，凌晨4点起床，5点半首班发车，晚班到家大约11点。虽然辛苦，但我从不后悔选择这个行业。”她说。

　　李若芳刚走上岗位也曾遇到难题，她坐进驾驶室一握方向盘就紧张。为了消除紧张情绪，她每天下班后骑着电动车熟悉线路，自己画出线路图，标注交通状况复杂的路段，反复熟悉线路。“线路图烂熟于心，开车就胸有成竹。”她说。

　　不仅如此，李若芳还是乘客的好帮手。老年人、小学生最喜欢乘坐她开的车，每一次他们上下车李若芳都会提醒注意安全，遇到髙峰时段还会引导年轻乘客给老年人让座。

　　同事赵承说：“一次，公司接到电话，有对老夫妻特别感激李若芳。”那天，下着雨，在龙门大道古城路口站，李若芳看到两位老人在公交站亭等待公交车。“大妈腿脚不好，大爷一只手扶着她，另一只手提着轮椅。”见此情景，李若芳赶紧打了双闪，下车把老人扶上车。等她再坐回驾驶室时，衣服已经湿透……

　　去年8月23日下午，李若芳驾驶46路公交车经过联盟路23中门口时，远远地看到一个女孩，由于路口没有红绿灯，一辆辆车快速驶过，女孩一直未动。见此情景，李若芳主动停车让女孩先行。女孩快通过斑马线时，忽然转身朝她深深鞠了一躬。此事经媒体报道后，李若芳成了广为人知的“暖心车长”。

　　李若芳把乘客当亲人，她认为每一位乘客都应该被真心对待，这也换来了乘客对她的认可。她说：“现在，好多乘客都认识我，有时候看见我，会向我微笑问好。我的付出得到了认可。干这份工作很值得。”

　　工作日复一日，始终微笑面对工作的李若芳，换来了11年零事故零投诉。“干一行爱一行。我会一直干下去的，保证每天都把乘客安全送到目的地，同时要微笑服务，做一个有温度的人。”说起未来，她信心满满。（记者 贾臻 通讯员 尤萍萍 赵承 庞志里 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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