河南省优秀共产党员王东海：默默奉献的技术能手（向先进模范学习）

从1999年进入麦斯克电子材料股份有限公司，王东海从一名退伍军人逐渐成长为技术能手，目前担任公司生产部单晶区班长一职。多年来，他扎根生产一线，潜心研究，兢兢业业，坚守在单晶炉旁，不仅拉制出了一根根单晶硅棒，也练就了自己的匠心。不久前，他被授予“河南省优秀共产党员”称号。

王东海在工作中

从1999年进入麦斯克电子材料股份有限公司，王东海从一名退伍军人逐渐成长为技术能手，目前担任公司生产部单晶区班长一职。多年来，他扎根生产一线，潜心研究，兢兢业业，坚守在单晶炉旁，不仅拉制出了一根根单晶硅棒，也练就了自己的匠心。不久前，他被授予“河南省优秀共产党员”称号。

熟悉王东海的人都知道，这人爱学习，好钻研。2007年，刚转到单晶硅拉制车间时，他对单晶硅所知甚少。为尽快掌握技术，除了上班认真跟着师傅学习，下班之后他又自我加压，把当天所学操作要点记录下来，反复推敲、琢磨，直至完全掌握为止。凭着这股好钻研的劲儿，他很快就成长为技术骨干。

2019年，公司研发8英寸重掺砷单晶硅棒，在拉制过程中遇到了难题。就在大家一筹莫展之时，王东海自告奋勇决定再试一次。通过总结大家失败的教训，他琢磨出一套新的引晶放肩程序，成功拉制出第一根8英寸重掺砷单晶硅棒，为该产品的量产化作出突出贡献。

热心，是王东海的另一大特点。遇到同事请教工作，他总是耐心解释，毫不保留地传授自己的经验。为响应绿色生产的号召，王东海带领班组成员积极开展节能降耗试验，并将自己的试验成果在部门内大力推广，为公司增强了效益。

为更好地帮助新员工提升技能，王东海积极建设学习型班组，组织新老员工开展技术交流，发挥老员工的带头作用，为新员工创造良好的学习环境，真正把一个班组拧成一股绳。在他的带领下，新员工很快成长起来，成为技术能手。2020年，公司计划从78名单晶操作工中选拔人员，组建令狐铁兵技术能手创新工作室，最终脱颖而出的2名员工全部来自王东海的班组。

面对荣誉，王东海从未停止自己前进的脚步。他不仅自己学，还不断地帮助身边人学习技术，塑造积极向上的团队风貌，增强班组的凝聚力。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”对王东海来说，奉献的同时也是在成就自己，这是一名共产党员应该具备的人生底色。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张弛 王国辉 文/图）