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致洛阳市直机关全体党员干部的倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.30 08:26

致洛阳市直机关全体党员干部的倡议书

市直机关全体党员干部：

　　“洛阳历史上取得了让每个洛阳人都引以为傲的辉煌成就。今天，进一步推动洛阳发展的历史使命交到了我们这一代人的手上。我们要坚决担起责任，与全市人民一起努力，创造属于这个时代的新辉煌。”这是市委号召全市党员干部担当作为、干事创业发出的动员令、冲锋号。为此，市委直属机关工作委员会向市直机关全体党员干部发出如下倡议：

　　敢于担当作为，增强干事创业的使命感。省委把洛阳确定为中原城市群副中心城市，不仅是基于洛阳的发展基础，更赋予洛阳“建强副中心、形成增长极”新的重大责任，要求洛阳既要加快自身发展，又要发挥好引领和辐射带动作用，为全省发展提供有力支撑。这是洛阳发展的重大机遇，更是对洛阳的殷切期盼。我们要摒弃安逸思想，不仅要看到洛阳近年来取得的发展成就，从中增强发展信心，更要清醒看到与先行地区仍然有很大的差距，切实增强使命在肩的责任感、舍我其谁的使命感，抢抓机遇，躬身入局，鼓足干劲、铆足拼劲，在创造属于这个时代的洛阳新辉煌中走在前头、作出表率！

　　勇于担当作为，提振干事创业的精气神。市委明确提出“在推进洛阳改革发展的进程中，允许干部失误犯错，但决不允许不担当不作为，更不允许自己不干事而非议打击干事的人”。这是市委为担当者担当、为干事创业者提气的鲜明导向。同时，市委将建立双向激励机制，正向激励干部大胆担当、干事创业；通过量化排名、末位通报、设置考验期等方法进行负向激励，警醒慢作为，惩戒不作为。市直机关广大党员干部要在正向激励中率先垂范，积极投身于“万人助万企”、产业转型、城镇提质、乡村振兴、文旅融合、改革创新、民生改善、党的建设等重点项目和重大建设的生动实践中，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫感，在本职岗位中勇于担当，在各项工作中争先进位，在创新发展中勇立潮头，在创造属于这个时代的洛阳新辉煌中锐意进取、奋发有为！

　　善于担当作为，锤炼干事创业的真本领。伟大的事业不是等来的、喊来的，而是拼出来、干出来的。我们要牢记“打铁必须自身硬”的道理，自觉向敢于担当、务实重干、心有百姓、勇于改革和善于学习的好干部对标看齐，锤炼硬作风、真本领。要以更宽的视野谋划发展，找准比较优势，强化平台思维，开展跨区域合作，顺应新变化，实现新突破。要以更大力度推进改革，结合发展需要，形成竞争优势，大胆探索创新，真正用改革思维推动洛阳发展。要以更强的紧迫感推动工作，在认识差距中加压奋进，在提高效率中强化担当。带头落实“一线工作法”，真正做到情况在一线了解、问题在一线解决、矛盾在一线处理、工作在一线推进，争做推动洛阳建设发展的开拓者、奋斗者、进取者，在创造属于这个时代的洛阳新辉煌中干事创业、再立新功。

　　中共洛阳市委直属机关工作委员会

　　2021年8月27日
[ 责任编辑：苑曼琳]
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