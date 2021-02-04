洛阳再次下调新冠病毒核酸检测价格 一次标本单采加试剂盒总花费约60元

29日，记者从市医保局获悉，从即日起，我市下调新冠病毒核酸检测价格，标本单采项目价格由60元/人次下调至50元/人次，一次标本单采加上试剂盒的总花费将不超过62.18元。

29日，记者从市医保局获悉，从即日起，我市下调新冠病毒核酸检测价格，标本单采项目价格由60元/人次下调至50元/人次，一次标本单采加上试剂盒的总花费将不超过62.18元。

此次价格调整后，新冠病毒核酸检测标本单采项目为50元/人次，标本混采(最多不超过10个样本)项目由20元/人次下调至15元/人次，新型冠状病毒抗体测定(化学发光法)项目价格由25元/人次下调至20元/人次，配套耗材核酸检测试剂盒按采购价格单独收费。

目前，我省集中带量采购中选的核酸检测试剂盒最低为7.2元，最高为12.18元，此次检测价格下调后，我市单人份新冠病毒核酸检测总价将控制在60元左右。根据规定，此次调整的相关项目价格为最高指导价格，不得上浮，但下调幅度不限。

今年以来，我市先后两次降低新冠病毒核酸检测价格，由年初的65元/人次降低至60元/人次，再降低至目前的50元/人次，同时借助集中带量采购，有效降低了配套耗材的价格。（记者 王博东 通讯员 代勇 牛然）