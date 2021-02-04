洛阳广大党员干部群众认真学习领会习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神

连日来，洛阳广大党员干部群众通过多种形式认真学习领会习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神。

连日来，洛阳广大党员干部群众通过多种形式认真学习领会习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神。大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话科学回答了新时代民族工作举什么旗、走什么路等重大问题，是做好新时代民族工作的根本遵循。一定要深入学习贯彻重要讲话精神，铸牢中华民族共同体意识，把各族人民智慧和力量最大限度凝聚起来，以更大担当作为推动洛阳实现新一轮发展。

瀍河回族区委书记陈功表示，习近平总书记的重要讲话明确了以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的指导思想、战略目标、重点任务、政策举措。该区将全面实施三项重点工作，即产业富民、教育先行和城市提质，让各族群众共享改革发展红利，满足各族群众对高质量教育的需求，加快基本公共服务均等化，推动民族聚居地区高质量发展。该区将团结各族群众，共同把瀍河建设成碧水蓝天的生态城区、开放包容的文化城区、创新创业的活力城区、品质宜居的幸福城区。

市政协少数民族界委员李琰说，作为政协委员和法律工作者，在今后工作中，将进一步加强法治宣传，帮助各族群众依法依规维权，保障各族群众的合法权益；充分了解社情民意，积极建言献策，做党的民族理论和民族政策的传播者，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中贡献自己的力量。

铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”，所有工作要向此聚焦。瀍河区北窑回民小学校长聂学武表示，作为学校管理者，将把铸牢中华民族共同体意识融入学校各项工作中，积极营造民族团结进步氛围，增强学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，打牢广大师生中华民族共同体意识基础。

“我们社区有4600多户11000多人，包含5个民族的居民。汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开。”瀍河区金家街社区党委书记曹木来说，该社区将通过开展丰富多彩的活动，促进各民族广泛交往交流交融，促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一、守望相助。

“实践充分证明，党的民族理论和方针政策是正确的。”洛宁县长水镇长水村党支部书记王松武说，近年，长水村始终坚持把党的领导贯穿民族工作全过程，推进民族工作高质量发展。今年，该村入选第五批河南省民族团结进步示范区示范单位名单。

汝阳县三屯镇东保村是远近闻名的“幸福村”。该村党支部书记丁建胜介绍，目前东保村已形成肉牛养殖、香菇种植等六大产业。去年，村集体经济总产值约3000万元，纯收入达400万元。说起现在的好日子，村民郭战明脸上写满幸福，他激动地说：“都是党的政策好。听党话、跟党走，我们的日子一定会更红火！”(记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢)