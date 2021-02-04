孟津区这本“集体户口簿”与新中国“同龄”

近日，记者从孟津区委宣传部了解到，该区朝阳镇游王庄村一名退休教师在编写村志时，搜集到一本1949年《游王庄村户口清册》，记录了游王庄村当时的村民家庭信息，以及土地、牲口、房屋等统计信息。

近日，记者从孟津区委宣传部了解到，该区朝阳镇游王庄村一名退休教师在编写村志时，搜集到一本1949年《游王庄村户口清册》，记录了游王庄村当时的村民家庭信息，以及土地、牲口、房屋等统计信息。

《游王庄村户口清册》封皮和内文

老人编纂村志，找到1949年《游王庄村户口清册》

今年76岁的张国栋，是一名大学退休教师，党龄56年。2007年，他回到老家，参与村志编纂工作，目前《游王庄村志》已经完稿。

“2020年10月，我听说在村委会工作41年的老秘书李丁柱藏有一本1949年《游王庄村户口清册》，就找来查阅。”张国栋说，《游王庄村户口清册》为毛笔书写，封皮和内文有少许损毁，大部分内容完好。

《游王庄村户口清册》共446页，内文写有“洛阳第二区游王庄行政村(民国)三十八年度户口清册”字样，登记有“称谓”“姓名”“性别”“年龄(岁、劳力)”“籍贯”“职业”“文化程度”“土地”“牲口”“车辆”“成份”“房屋”等信息。

“民国三十八年是1949年，当时洛阳已经解放，游王庄村属于原洛阳县二区(海资)。”张国栋告诉记者，1955年11月，国务院撤销洛阳县，原洛阳县二区归孟津。