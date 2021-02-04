本周洛阳将出现持续阴雨天气 气温较前期有明显下降

洛阳今天阴天有中雨，局地有暴雨，偏东风3级左右，气温18℃到24℃。

刚刚过去的双休日，阴雨连绵，气温下降，不少人穿起了薄外套。昨天，河南省气象服务中心预报，未来5天，淮河以北地区都看不到30℃的踪迹。

昨天下午，洛阳市气象台发布“雨情”信息称：28日到29日白天，洛阳出现区域性暴雨天气，大暴雨的主要降落区在栾川，除新安、洛宁外其他县区局地出现大暴雨。28日8时至29日17时国家观测站降雨量为：栾川127.8毫米、伊川96.9毫米、主城区90.7毫米、汝阳87.9毫米、孟津84.9毫米、偃师83.4毫米、宜阳81.5毫米、嵩县79.5毫米、洛宁65.1毫米、新安62.5毫米。同时段乡镇站降雨量较大的有：栾川县老君山253.5毫米、栾川县蒿坪204.5毫米、栾川县杨树坪178.1毫米。

来看最新一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，本周副热带高压西伸北抬，受其边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，我市将出现持续阴雨天气，气温较前期有明显下降。具体预报如下：

今天，阴天有中雨，局地有暴雨，偏东风3级左右，气温18℃到24℃。

明天，阴天有小到中雨，偏东风3级左右，气温19℃到25℃。

9月1日(周三)，小到中雨转阴天，气温20℃到23℃。

9月2日(周四)，多云间晴天，气温18℃到28℃。

9月3日(周五)，多云到阴天转小到中雨，气温19℃到26℃。

9月4日(周六)，阴天有中雨，气温19℃到23℃。

9月5日(周日)，阴天有小到中雨，气温19℃到23℃。（记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）