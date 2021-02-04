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建设青年友好型城市 洛阳200万青年这样说……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.29 20:44

　　围绕“让更多年轻人青睐”，着力建设青年友好型城市；出台首个博士后专项支持政策，为企事业单位引才育才提供最大支持、为博士后来洛留洛展示最大诚意、为博士后安心科研提供最全保障……

　　连日来，“青年友好型城市”成为洛阳的高频词汇，真金白银、诚意满满的专项支持政策收获一片叫好。

　　“我们对建设青年友好型城市充满期待！”接受采访的洛阳各界青年纷纷表示，希望为建设青年友好型城市添智献力，用青年活力汇聚洛阳实力。

　　“一五”时期全国各地年轻人响应国家号召，纷纷来洛工作，洛阳因此汇聚了一大批青年人才。正是他们，奠定了洛阳城市发展的人才基础。如今，一批批青年人才奋战在洛阳各个领域、各条战线，用青春汗水建功副中心城市建设。

　　00后正成长，90后已担当！数据显示，截至2021年8月，洛阳全市14岁至35岁青年有203.1万人。今年以来，各级团组织在我市防疫防汛、科技研发、先进制造业等领域组建青年突击队数十支，在各个领域彰显青年力量。

　　积极引导乡贤返乡创业，是我市全面推进乡村振兴的重要抓手。

　　今年是洛阳市青联委员、健稷产业园电商部负责人段东飞从韩国回洛创业的第六年。这些年，他用“电商下乡”的模式为农民增收致富、乡村振兴助力。

　　在他看来，近几年，海归们不再将北上广深作为自己发展的首要或唯一选择，除了发展机会、薪资水平等，也会重点关注文化认同感、归属感、舒适度等精神层面的因素。因此，城市的软实力是最重要的，城市魅力、优质的企业、一流的营商环境、与先进城市交流的机会、夜经济活力等都会“让更多年轻人青睐”。

　　“建设青年友好型城市，让我对洛阳充满期待！”家在安徽的河南科技大学硕士研究生刘妍认为，城市吸引年轻人的主要因素包括工作机会多、生活环境好、教育水平优、文娱活动丰。“如果一座城市能够提供便捷的创业就业中介服务，在住房、教育等方面推出有温度的政策，相信会有更多年轻人愿意和城市一起成长、共同发展。”

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[ 责任编辑：崔利利]
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