洛阳部分国省干线公路受降雨影响，通行需谨慎刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，洛阳部分国省干线公路受降雨影响，通行需谨慎。
洛阳部分国省干线公路受降雨影响，通行需谨慎刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，洛阳部分国省干线公路受降雨影响，通行需谨慎。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，洛阳部分国省干线公路受降雨影响，通行需谨慎。
偃师区
312省道虎头山段易发生落石、山体滑坡；山化王窑陇海铁路桥下积水；317省道十八盘段易发生落石、山体滑坡；310国道顾县至任庄南环段路面有积水。
嵩县
345国道嵩县境内启那线白河桥下游出现山洪；208国道嵩县警备二淅线黄士岭隧道积水较深，交通暂时中断。
洛宁
314省道洛宁境内虞灵线有山石滑落情况，目前无断行。
新安县
目前沿黄生态廊道新安段，242省道石寺南坡段封闭，通行时间另行通知；行经242省道峪里段，县道青石线等需谨慎；根据天气情况，洛新快速通道下穿隧道晚上8点至次日上午8点封闭。
汝阳县
240省道泰山段有落石，当地公路部门已经进行清理，行经该路段需谨慎。
目前，洛阳公路部门正在组织人员、机械进行隐患排查、抢修。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
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