7辆车熄火被困积水路段 12名救援队员开着铲车冒雨营救

29日，受持续降雨影响，偃师区杜甫大道岳滩镇段积水较深，7辆从此经过的汽车熄火“趴窝”，当地12名救援队员冒雨展开救援，成功将被困车辆救出。

29日，受持续降雨影响，偃师区杜甫大道岳滩镇段积水较深，7辆从此经过的汽车熄火“趴窝”，当地12名救援队员冒雨展开救援，成功将被困车辆救出。

当日中午，市神鹰救援队偃师大队翟镇镇中队中队长庞少辉正在吃饭，突然接到镇上一名刘姓男子的求助电话。庞少辉初步得知，杜甫大道岳滩镇段因下雨积水严重，刘先生的车行至此地被困。情况紧急，他立即放下碗筷，一边敦促刘先生先下车转移至高地，一边组织11名队员赶赴现场。

“积水路段有数十米长，水深没过膝盖，最深处达到1米，有四五辆车熄火被困。”庞少辉说，当时雨下得不小，他与队友打算将车一辆辆从水里推出来，结果刚将刘先生的车推出来，其他几辆车是电子刹车，推不动。无奈，他们调来一辆铲车，用绳索连接，将车一辆辆拖了出来。

经过两个小时的紧张救援，庞少辉等人成功将被困的7辆车全部救出，此时大家浑身被雨水淋透。

庞少辉提醒大家，雨天行车一定注意观察路况，一旦发现道路积水较深，应及时改变路线，避免发生意外。(洛报融媒记者 魏巍)(受访者供图)