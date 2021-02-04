中雨！暴雨！洛阳阴雨连绵还将继续！这个双休日，洛阳阴雨连绵，气温下降，不少人穿起了薄外套。今天(29日)，河南省气象服务中心预报，未来5天，淮河以北地区都看不到30℃的踪迹。

中雨！暴雨！洛阳阴雨连绵还将继续！这个双休日，洛阳阴雨连绵，气温下降，不少人穿起了薄外套。今天，河南省气象服务中心预报，未来5天，淮河以北地区都看不到30℃的踪迹。

今天下午，洛阳市气象台发布“雨情”信息称：28日到29日白天，洛阳出现区域性暴雨天气，大暴雨的主要落区在栾川，除新安、洛宁外其他县区局地出现大暴雨。28日8时至29日17时国家观测站降雨量(毫米)为：栾川127.8伊川96.9主城区90.7汝阳87.9孟津84.9偃师83.4宜阳81.5嵩县79.5洛宁65.1新安62.5。同时段乡镇站雨量最大为：栾川县老君山253.5毫米、栾川县蒿坪204.5毫米、栾川县杨树坪178.1毫米，250毫米以上有1个站，100毫米以上有38个站，50毫米以上有186个站，25毫米以上有15个站，10毫米以上有6个站。

来看看最新一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，未来一周副热带高压西伸北抬，受其边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，我市将出现持续阴雨天气，气温较前期有明显下降。具体预报如下：

今天(29日)夜里，阴天有中雨，局地有暴雨，夜间部分地区有雾；

30日(周一)，阴天有中雨，局地有暴雨，偏东风3级左右，气温18℃到24℃；

31日(周二)，阴天有小到中雨，偏东风3级左右，气温19℃到25℃；

9月1日(周三)，小到中雨转阴天，气温20℃到23℃；

9月2日(周四)，多云间晴天，气温18℃到28℃；

9月3日(周五)，多云到阴天转小到中雨，气温19℃到26℃；

9月4日(周六)，阴天有中雨，气温19℃到23℃；

9月5日(周日)，阴天有小到中雨，气温19℃到23℃。

(洛报融媒记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)