卢氏，1919年10月出生于山东省一个贫困农民家庭，18岁时嫁到孙旗屯乡叶沟村(现高新区瀛洲街道燕家沟社区)，至今仍生活在这里。
个人经历
卢氏，1919年10月出生于山东省一个贫困农民家庭，18岁时嫁到孙旗屯乡叶沟村(现高新区瀛洲街道燕家沟社区)，至今仍生活在这里。她大半生务农，和老伴一起，靠辛勤劳作，勤俭持家，拉扯大了三儿五女共八个孩子。大儿子说，在他小时候印象中，每天晚上，母亲不是在纺线就是在织布，没见休息过。要让一大家子有衣穿有鞋穿，老母亲吃了不少的苦。
现在老人和大儿子一起居住，偶尔也去邻村三岔口村四女儿家小住，其他几个子女轮流来此照顾老人。如今她的重外孙已经上班，重外孙女也读了高中，一家人四世同堂，其乐融融。
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