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“打工人”将3包行李落车站 两天后回去寻找收获惊喜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.29 17:00

　　“那名男子心真够大的。”29日，铁路民警宋武涛说，一男子到洛阳龙门站乘车，因有急事没有乘车离开，将3包行李放在车站，过了两天才回去找，好在保洁捡到后妥善保管。

　　26日临近中午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警宋武涛在2楼进站口处执勤，一名男子慌慌张张地前来求助称，其行李不见了。“你的行李放在了哪儿？”面对宋武涛询问，该男子自称姓闫，安徽亳州人，在洛阳打工。24日下午，他带着3包行李前来乘车准备回老家，一通电话打乱了其计划。“闫先生一个工友突发意外，让他赶紧过去帮忙。”宋武涛说，闫先生以为事情很快办完，加上现在治安环境很好，就将行李暂时放在进站口附近的柱子旁，没想到过了两天事情才办完，他回来发现行李不见了。

　　宋武涛了解到，闫先生的包里的东西以衣服、被褥为主，无贵重物品，丢失的可能性不大。于是，他与同事一边调取附近监控，一边询问站内人员是否有人捡到行李。保洁得知此事，联系宋武涛说行李在仓库里放着。原来，当晚，保洁打扫卫生时发现了闫先生的行李，想着失主肯定会回来找，遂将行李放在仓库保管。

　　行李失而复得，闫先生连连向保洁和民警表示感谢。随后，闫先生购买当日的车票乘车回家。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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