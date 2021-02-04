暴雨蓝色预警！洛阳最新路况汇总！

刚刚，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警，预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上。 刚刚，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警，预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上。 未来一周，我市将出现持续阴雨天气，下面请看一周天气预报。 2021年8月29日～2021年9月4日 29日(周日)：阴天有中雨，局部地区有暴雨，气温18～23℃。 30日(周一)：阴天有中雨，气温19～23℃。 31日(周二)：阴天有小雨，偏北部分地区有中雨，气温19～24℃。 9月1日(周三)：小到中雨转阴天，气温19～24℃。 9月2日(周四)：多云间晴天，气温18～28℃。 9月3日～4日(周五～周六)：多云到阴天转小到中雨，气温20～26℃。 持续性降雨天气卷土重来 洛阳公安没有丝毫懈怠 加强高速、隧道、快速路 等重点路段巡逻 发现突发险情及时处置 为方便广大市民出行，“平安洛阳”为您更新实时路况信息。 路况信息总汇 1、雨势渐大，火炬大桥洛宜快速通道辅路现已有积水，现已联系工地负责人封路，准备抽水，请过往司机朋友减速慢行，注意行车安全。 2、目前，滨河北路西向东方向至芳泽路口左侧车道积水较少，东侧车道已和道牙持平。提醒司机朋友沿滨河北路西向东方向行驶途径芳泽路口尽量走最左侧车道。 3、目前，瀛洲桥南北双向通行正常；周山大道通行正常，因受降雨影响,出现雾霾天气，能见度较低。提醒司机朋友开车上路时保持安全车速、保持安全车距、观察路面情况、安全行驶。 4、龙门大道安宜路口至学院路口北向南方向辅道有积水，通行车辆请主道行驶。 5、火炬大桥洛宜快速通道辅路积水严重，路段已经封闭。 6、瀍河区平等街铁路涵洞积水较多，主车道已封，两侧慢车道正常通行 7、古城东路关林火车站隧道因下雨水位上涨，现已封闭，请过路司机朋友提前规划路线。 8、长夏门街开元大道口南侧、长夏门钱江路口北侧有积水，道路已经实行封控，市政人员正在进行抽水作业，请过往车辆绕行，注意行车安全！ 9、G241国道(洛栾线)部分路段有落石，有大雨大雾，能见度五十米，请过往司机注意安全。 10、洛新快速通道隧道临时封闭；新安县立交桥隧道、老城十字街涵洞漫水桥临时封闭；G208国道与田湖桥交汇处涵洞积水，已封闭，已安排人员在易积水路段巡线。 11、翠云东路长厦门街街西100米，道路积水已封闭，请过往车辆绕行，注意行车安全。 高速路况信息 8月29日10：40，目前洛阳辖区：宁洛731公里事故已经清理完毕，恢复正常通行。 提醒广大市民，雨天出行一定要注意安全！避开积水路段。 请广大交通参与者在出行前提前查看天气状况，提前做好路程规划，尽量避免恶劣天气出行，如遇紧急情况，请及时拨打110报警。（来源：平安洛阳）④