洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

暴雨蓝色预警！洛阳最新路况汇总！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.29 15:21

　　刚刚，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警，预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上。

　　未来一周，我市将出现持续阴雨天气，下面请看一周天气预报。

　　2021年8月29日～2021年9月4日

　　29日(周日)：阴天有中雨，局部地区有暴雨，气温18～23℃。

　　30日(周一)：阴天有中雨，气温19～23℃。

　　31日(周二)：阴天有小雨，偏北部分地区有中雨，气温19～24℃。

　　9月1日(周三)：小到中雨转阴天，气温19～24℃。

　　9月2日(周四)：多云间晴天，气温18～28℃。

　　9月3日～4日(周五～周六)：多云到阴天转小到中雨，气温20～26℃。

　　持续性降雨天气卷土重来

　　洛阳公安没有丝毫懈怠

　　加强高速、隧道、快速路

　　等重点路段巡逻

　　发现突发险情及时处置

　　为方便广大市民出行，“平安洛阳”为您更新实时路况信息。

　　路况信息总汇

　　1、雨势渐大，火炬大桥洛宜快速通道辅路现已有积水，现已联系工地负责人封路，准备抽水，请过往司机朋友减速慢行，注意行车安全。

　　2、目前，滨河北路西向东方向至芳泽路口左侧车道积水较少，东侧车道已和道牙持平。提醒司机朋友沿滨河北路西向东方向行驶途径芳泽路口尽量走最左侧车道。

　　3、目前，瀛洲桥南北双向通行正常；周山大道通行正常，因受降雨影响,出现雾霾天气，能见度较低。提醒司机朋友开车上路时保持安全车速、保持安全车距、观察路面情况、安全行驶。

　　4、龙门大道安宜路口至学院路口北向南方向辅道有积水，通行车辆请主道行驶。

　　5、火炬大桥洛宜快速通道辅路积水严重，路段已经封闭。

　　6、瀍河区平等街铁路涵洞积水较多，主车道已封，两侧慢车道正常通行

　　7、古城东路关林火车站隧道因下雨水位上涨，现已封闭，请过路司机朋友提前规划路线。

　　8、长夏门街开元大道口南侧、长夏门钱江路口北侧有积水，道路已经实行封控，市政人员正在进行抽水作业，请过往车辆绕行，注意行车安全！

　　9、G241国道(洛栾线)部分路段有落石，有大雨大雾，能见度五十米，请过往司机注意安全。

　　10、洛新快速通道隧道临时封闭；新安县立交桥隧道、老城十字街涵洞漫水桥临时封闭；G208国道与田湖桥交汇处涵洞积水，已封闭，已安排人员在易积水路段巡线。

　　11、翠云东路长厦门街街西100米，道路积水已封闭，请过往车辆绕行，注意行车安全。

　　高速路况信息

　　8月29日10：40，目前洛阳辖区：宁洛731公里事故已经清理完毕，恢复正常通行。

　　提醒广大市民，雨天出行一定要注意安全！避开积水路段。

　　请广大交通参与者在出行前提前查看天气状况，提前做好路程规划，尽量避免恶劣天气出行，如遇紧急情况，请及时拨打110报警。（来源：平安洛阳）④
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日12时起，郑州中高风险地区清零！...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
  • 双向六车道！310国道偃师段伊、洛河特...
  • 洛阳市灾后重建工作有序推进
  • 明天起，栾川多个景区恢复开放，“最...
  • 出门带好伞！洛阳今天阴天有中雨 明天...
  • 洛阳20个公交爱心驿站面向社会免费提...
  • 江凌以普通党员身份参加所在党支部党...
  • 洛阳已有99.3万名60岁及以上老人接种...
  • 即日起，洛阳符合条件的贫困大学新生...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605